Djokovic en Medvedev tekenen present op Davis Cup, Zverev en Nadal zijn er niet bij

Novak Djokovic, met Servië, en Daniil Medvedev, met Rusland, worden de trekpleisters van het eindtoernooi om de Davis Cup. Maandag werden de selecties geofficialiseerd van de landen die erbij zullen zijn tussen 25 november en 5 december in Madrid, Innsbruck en Turijn.

Olympisch kampioen Alexander Zverev is net als bij de eerste editie van de hertekende Davis Cup in 2019 afwezig. Hetzelfde geldt voor Rafael Nadal, die in augustus zijn seizoen beëindigde door een voetblessure.

Groep A

Spanje: Pablo Carreño, Roberto Bautista, Carlos Alcaraz, Feliciano Lopez, Marcel Granollers

Rusland: Daniil Medvedev, Andrey Rublev, Aslan Karatsev, Karen Khachanov, Evgeny Donskoy

Ecuador: Emilio Gomez, Roberto Quiroz, Diego Hidalgo, Gonzalo Escobar, Antonio Cayetano March

Groep B

Canada: Félix Auger-Aliassime, Denis Shapovalov, Vasek Pospisil, Brayden Schnur, Peter Polansky

Kazachstan: Alexander Bublik, Mikhail Kukushkin, Dmitry Popko, Aleksandr Nedovyesov, Andrey Golubev

Zweden: Mikael Ymer, Elias Ymer, Jonathan Mridha, Andre Göransson

Groep C

Frankrijk: Ugo Humbert, Arthur Rinderknech, Richard Gasquet, Pierre-Hugues Herbert, Nicolas Mahut

Groot-Brittannië: Cameron Norrie, Daniel Evans, Joe Salisbury, Neal Skupski

Tsjechië: Jiri Vesely, Tomas Machac, Zdenek Kolar, Jiri Lehecka, Lukas Rosol

Groep D

Kroatië: Marin Cilic, Borna Coric, Borna Gojo, Nikola Mektic, Mate Pavic

Australië: Alex de Minaur, John Millman, Jordan Thompson, Alexei Popyrin, John Peers

Hongarije: Marton Fucsovics, Attila Balazs, Zsombor Piros, Fabian Marozsan, Mate Valkusz

Groep E

Verenigde Staten: John Isner, Reilly Opelka, Taylor Fritz, Rajeev Ram, Jack Sock

Italië: Matteo Berrettini, Jannik Sinner, Lorenzo Sonego, Fabio Fognini, Lorenzo Musetti

Colombia: Daniel Elahi Galan, Nicolas Mejia, Juan Sebastian Cabal, Robert Farah

Groep F

Servië: Novak Djokovic, Filip Krajinovic, Dusan Lajovic, Laslo Djere, Miomir Kecmanovic

Duitsland: Jan-Lennard Struff, Dominik Koepfer, Peter Gojowczyk, Kevin Krawietz, Tim Puetz

Oostenrijk: Dennis Novak, Jurij Rodionov, Gerald Melzer, Oliver Marach, Philipp Oswald