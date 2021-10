Oorspronkelijk op het lijstje met vertrekkers, maar Wout Poels blijft dan toch bij Bahrain Victorious

Poels rijdt sinds 2020 voor de WorldTour-ploeg uit Bahrein. De Limburgse klimmer wist nog geen overwinning te boeken voor zijn huidige ploeg. Poels reed dit jaar in de Tour de France lang in de bolletjestrui, maar eindigde in het bergklassement als tweede achter Tourwinnaar Tadej Pogacar. De klimmer kwam eerder uit voor Vacansoleil, Quick-Step en Team Sky (nu Ineos). In 2016 schreef hij Luik-Bastenaken-Luik op zijn naam. Vorig jaar werd de Nederlander zesde in de Vuelta, net als in 2017.

“Ik ben blij dat we uiteindelijk een akkoord hebben bereikt en dat ik voor dit team kan blijven rijden”, laat Poels weten. “We hebben als collectief een aantal indrukwekkende resultaten behaald. Ik voel me thuis hier. De sfeer is goed tussen de renners en de staf en dat komt het presteren ten goede.”

Poels rijdt bij Bahrain aan de zijde van Dylan Teuns.