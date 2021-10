Een volksjury moet vanaf dinsdag oordelen over het lot van een sheriff. De Antwerpse Syriëstrijder Hicham Chaib (40), die in Syrië opklom binnen de religieuze politie van IS, staat in Antwerpen terecht voor moord. Al zal hij zelf niet aanwezig zijn. Niemand weet waar hij verblijft en of hij zelfs nog leeft.