Horeca Vlaanderen heeft “winterplan” klaar mét Covid Safe Ticket

In de aanloop naar het Overlegcomité heeft Horeca Vlaanderen een winterplan opgesteld, met het Covid Safe Ticket in de hoofdrol. Dat meldt Mathias De Caluwé van Horeca Vlaanderen maandagavond op VTM Nieuws. “Het voordeel van dit plan is dat er geen capaciteitsbeperkende maatregelen zijn voor onze ondernemers”, aldus De Caluwé.