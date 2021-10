Veel Brusselaars komen nu naar fitnesscentra in Vilvoorde, omdat de regels daar soepeler zijn. — © belga

Volgens de Limburgse gouverneur Jos Lantmeeters laat de gemeentewet toe dat burgemeesters de coronapas ruimer invoeren. Zijn collega's in Antwerpen en West-Vlaanderen denken er ook zo over. “Dat is zo niet afgesproken”, reageert het kabinet-Jambon.