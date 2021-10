Gemeenteraad Diest vandaag voor eerst sinds corona weer fysiek in stadhuis

De gemeenteraad van Diest vergadert vandaag, maandag 25 oktober. Dat gebeurt voor het eerst op een ‘normale’ manier sinds de start van de coronacrisis in maart vorig jaar in de Sint-Joriszaal in het stadhuis.

De gemeenteraad van Diest komt gewoonlijk op de laatste maandag van de maand samen. De zitting vond tot februari vorig jaar plaats in de Sint-Joriszaal in het stadhuis. (Grote Markt 1). Met het uitbreken van de coronacrisis week de raad eerst uit naar de grote zaal in cultuurcentrum Den Amer, maar ook dat was geeen goede oplossing, omdat Den Amer als vaccinatiecentrum werd ingericht. Daarop werden de zittingen online gehouden. Nu gebeurt het dus voor het eerst weer fysiek. De zitting vangt aan om 20 uur. Het openbare gedeelte is voor iedereen toegankelijk. Je kan de vergadering ook online volgen. Info: stadhuis Diest, Grote Markt 1, tel. 013/31.21.21, www.diest.be, info@diest.be. LW