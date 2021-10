Werkgevers willen verplichte vaccinatie en invoering covid-safe ticket om telewerk of nieuwe lockdowns te vermijden. — © TV Limburg

De Limburgse werkgeversoganisaties pleiten voor verplichte vaccinatie en een brede invoering van het covid-safeticket. Het is vreemd dat we een coronapas moeten tonen als we een voetbalmatch willen zien, maar dat een werkgever geen coronapas mag vragen van werknemers en bezoekers die zijn bedrijf betreden, zo klinkt het