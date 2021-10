Diepenbeek

Omdat er heel wat klachten komen over inbreuken op het enkelrichtingverkeer in de Molenstraat, heeft de politie er gecontroleerd. De weg is door werken tot begin volgend jaar maar in een richting open. Maar dat wordt door heel wat chauffeurs genegeerd. Zoveel blijkt uit de controles. In zeven weken tijd werden net geen honderd (97) overtredingen genoteerd. Er zullen nog meer controles volgen. mm