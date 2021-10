Vlaamse Zwemfederatie beëindigt samenwerking met algemeen directeur An Rydant

An Rydant is niet langer algemeen directeur van de Vlaamse Zwemfederatie. Haar functie wordt overgenomen door Lode Grossen, die daarnaast technisch directeur topsport blijft. De organisatie maakte het nieuws maandag bekend.

“Het bestuursorgaan van de Vlaamse Zwemfederatie vzw heeft unaniem besloten om de samenwerking met An Rydant als algemeen directeur met onmiddellijke ingang stop te zetten”, opent het bericht. “Wij willen An bedanken voor de geleverde inspanningen, maar kiezen voor een andere koers om de beoogde doelstellingen in de toekomst te bereiken. Het bestuursorgaan wil de stabiliteit en continuïteit binnen de werking van de Vlaamse Zwemfederatie ten allen tijde bewaken. Lode Grossen zal daarom de rol van algemeen directeur op zich nemen. Hij zal deze functie combineren met zijn functie als technische directeur topsport.”

Het vertrek van An Rydant komt er zo’n twee maanden nadat Ronald Gaastra, hoofdtrainer elite, de Vlaamse Zwemfederatie verliet, kort na de Olympische Spelen van Tokio waar hij Louis Croenen coachte. Naar verluidt kon de Nederlander zich niet meer vinden in het beleid van de Vlaamse Zwemfederatie.