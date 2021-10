René L. uit het Nederlands-Limburgse Roggel gebruikte volgens zijn vermeende slachtoffers zwepen, kachelpoken en een riek om zijn schrikbewind te vestigen, maar de man zelf bagatelliseerde voor de rechterzijn daden in het groepshuis. “Als ik had gewild, had ik hem doorboord, maar dat was ik niet van plan. Ik heb alleen gedreigd.”