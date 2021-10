Een mindere dag of een dipje dat toch wel even aanhoudt? Dan kun je in de digitale wereld heel wat tools vinden om je er weer bovenop te helpen. Wij staken ons licht op bij een expert en zetten vijftien apps op een rij die focussen op de zorg voor jezelf en leiden tot een betere mentale gezondheid. “Als een app helpt om met jezelf in dialoog te gaan, is hij nuttig.”