Genkse 55-plussers enteren Heempark

Na twee geslaagde en bijzonder gewaardeerde initiaties nestkastjes bouwen, zakten de medioren en senioren de voorbije dagen opnieuw enkele keren af naar het Heempark. Te midden van een inspirerend groen kader konden de deelnemers brood leren bakken en enkele dagen later confituur maken. “We leerden ook echt wat bij over het proces van graankorrel tot brood”, weet een van de deelnemers. “Boeiend om te zien hoe een geknede deegbal in geen tijd verandert in een over- en ovenheerlijk broodje.”Ook de confituur viel in de smaak, weet iemand die er leerde maken. “Zo’n potje zelfgemaakte smaakt altijd dat extra tikkeltje lekkerder.” Hoewel we niet konden proeven, geloven we de dame op haar woord!Laatste weekMet de toelichting door Michaël Van Droogenbroeck over investeren in de tweede helft van je leven opent de afsluitende week van de feestmaand. “Wie al zijn spaargeld op zijn spaarboekje zette, verloor de voorbije 15 jaar 15%”, leert Michaël. Hoe het beter kan, vernemen we op dinsdag 26 oktober om 19 uur in de stadsschouwburg.Later die week is er nog een interessante lezing over slaapproblemen en een initiatie lippenbalsem maken.