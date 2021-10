Spice Girls proberen Victoria Beckham te overtuigen om mee op tournee te gaan: “Ik denk dat het gaat lukken”

Toen de Spice Girls in 2019 een reünietournee hielden, deden ze dat met vier in plaats van met vijf, zoals in hun gloriedagen. Mel B, Mel C, Geri en Emma tekenden present, maar Victoria Beckham was afwezig. Maar dat wil niet zeggen dat de 47-jarige modeontwerpster de deur volledig heeft gesloten, zo heeft Melanie ‘Mel C’ Chisholm gezegd in een interview met People en Entertainment tonight.

“Op dit moment zijn we met vier. Maar we zijn bezig met Victoria… Ze zou wel eens langzaam overtuigd kunnen geraken door het idee”, zei de 47-jarige Mel C. “We zouden het geweldig vinden om haar er weer bij te hebben. In alle eerlijkheid: ik denk dat het gaat gebeuren.”

Een nieuwe tournee zit er nu aan te komen, daar is de Britse duidelijk van overtuigd. “Het moet. We praten er voortdurend over. We hebben de optredens in 2019 gedaan en het plan was altijd om door te gaan. Wanneer het weer veilig is in de wereld willen we het doen. Maar het probleem na de coronacrisis is dat zoveel artiesten weer willen optreden en er natuurlijk maar een beperkt aantal zalen en concertlocaties is. We staan dus in de wachtrij.”