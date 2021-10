Coca-Cola, Pepsi en Unilever zijn grootste plasticvervuilers

De milieualliantie Break Free from Plastic, waartoe Greenpeace, GAIA en Zero Waste behoren, verzamelde opnieuw afval in op zes continenten. Meer dan 330.000 stuks wegwerpplastic, voornamelijk verpakkingen, werden door vrijwilligers in steden, langs stranden en in parken opgeraapt en op merk gesorteerd.

Uit de resultaten blijkt dat Coca-Cola net als vorig jaar ‘s werelds grootste plasticvervuiler is, gevolgd door PepsiCo en Unilever. Vrijwilligers vonden dit jaar bijna 20.000 stuks plastic afval afkomstig van Coca-Cola-producten, meer dan de andere twee grootste vervuilers samen.

Unilever staat voor het eerst sinds met de tellingen werd begonnen in 2018 in de top drie. Bijzonder cynisch is dat, vindt Greenpeace, aangezien het bedrijf een belangrijke partner is van de internationale klimaatconferentie (COP26) in Schotland begin november. De milieuorganisatie wijst er ook op dat 99 procent van het plastic wordt gemaakt van fossiele brandstoffen en dat oliemaatschappijen zich actief op plastic richten als een groeiende bron van inkomsten.