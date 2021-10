Ook dat nog: Barcelona ziet Frenkie de Jong uitvallen met hamstringblessure

De rampspoed blijft FC Barcelona achtervolgen. Tijdens de 1-2 thuisnederlaag van zondag in de Clasico tegen Real Madrid heeft middenvelder Frenkie de Jong een hamstringblessure opgelopen. Het is nog onduidelijk hoelang de Nederlandse international buiten strijd zal zijn, zo maakte FC Barcelona maandag bekend.

De oud-speler van Ajax werd in de verloren Clasico tegen Real een kwartier voor tijd gewisseld voor Sergi Roberto. Volgens Spaanse media had De Jong al voor de aftrap last van zijn rechterbovenbeen.