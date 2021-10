Twee inbraken in Diest

In de Webbekomstraat in Diest drongen onbekenden vrijdag binnen in een woning door braak te plegen op een raam aan de voorzijde van het gebouw. De buit was beperkt. Bij de buren was er dan weer een poging waarbij er aan een raam aan de achterzijde van de woning werd gebroken.

De mensen van een pand in de Vijverstraat stelden zondag vast dat ze tijdens hun weekendje aan zee bezoek hadden gekregen van inbrekers. Die waren via een vliegenraam aan de badkamer binnengedrongen. Het hele huis werd doorzocht. De buit bestaat uit juwelen en geld. ppn