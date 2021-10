Liezel Everars rukt op naar negende plaats op wereldranglijst

Afgelopen weekend is Liezel Everars gehuldigd voor haar Belgische titel in de dressuur. Liezel woont in Tongeren en is amper 14 jaar oud. Ze werd Belgisch kampioen met de hoogste score van alle deelnemers en dit over alle rubrieken. Ze won alle drie proeven inclusief de finale. Liezel is één van de meest beloftevolle amazones in de dressuur.

Op een kampioenschap zoals het BK worden de drie wedstrijden opgeteld. De eerste proef noemt de team test, de tweede de individuele en de derde de Freestyle/kur op muziek. Het totaal van deze drie geeft dan de titel van Belgisch kampioen. Liezel stond meer dan negen procent los van de tweede wat extreem hoog is. Liezel Everars heeft dit jaar op elke internationale wedstrijd in minstens één proef het podium gehaald. Ze rukt hierdoor op naar de negende plek op de FEI wereldranking lijst Dressage. Enkele resultaten van 2021: zilver op het internationaal dressuurfestival van Sentower in Oudsbergen. Zilver op de internationale in Grote Brogel. Brons op de internationale in Compiegne (FR). De triple goud op de internationale in Meerle. Zesde plek op het Europees Kampioenschap in het Poolse Strzegom. Zilver op het kampioenschap Beker van België in Loenhout. En dan op 10 oktober de triple goud op het Belgisch kampioenschap met de hoogste score. Liezel Everars wordt getraind door Suraya Hendrikx uit Heusden-Zolder.