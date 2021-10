‘Friends’-acteurs nemen emotioneel afscheid van Gunther: “Een ‘friend’ voor het leven”

James Michael Tyler (59), de Amerikaanse acteur die wereldberoemd werd door zijn rolletje als koffiebaruitbater Gunther in de sitcom ‘Friends’, is zondag overleden. De sterren van ‘Friends’ nemen maandag via sociale media in emotionele bewoordingen afscheid van de acteur. Tyler overleed zondag thuis in Los Angeles aan de gevolgen van prostaatkanker, een ziekte waar hij al drie jaar mee vocht.