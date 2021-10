Groen houdt niet af: stortplaats Melveren en PFOS Melsterbeek opnieuw op gemeenteraad

De fractie Groen is het getalm van de meerderheid beu. Ze lanceert op de gemeenteraad van maandagavond voorstellen met betrekking tot het voormalig stort van Melveren en het PFOS in de Melsterbeek.

De oppositiepartij wil dat het stadsbestuur een infoavond en een raadscommissie organiseert voor alle burgers. “We dringen erop aan dat er eindelijk actie komt in dit dossier”, zegt raadslid Peter van Dam. “Het doel moet zijn om te komen tot een correcte sanering van het stort op korte termijn.” De fractieleider vraagt zich ook af of het PFOS dat is vastgesteld in de Melsterbeek in Herk-de-Stad, afkomstig is van het stort. Eind juni had de gemeenteraad dit dossier al eens op haar bord gekregen, maar na een fase in het debat van groeiende consensus tussen oppositie en meerderheid haalde toenmalig waarnemend burgemeester Jelle Engelbosch (N-VA) plots stevig uit naar Groen. Van Dam hoopt dat de constructieve politiek het nu wél gaat halen.

Verder buigt de raad zich over de verkoop van de voormalige muziekschool in de Leopoldstraat. Er is één bod uitgebracht van 650.000 euro.

De raadszitting is live te volgen vanaf 20 uur.