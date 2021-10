Maandag werden de kadavers van de doodgebeten damherten in Hengelhoef opgehaald. — © Chris Nelis

HOUTHALEN-HELCHTEREN

Het gemeentebestuur van Houthalen-Helchteren gaat haar eigen dierenparken in Kelchterhoef en Molenheide wolfproof maken. Aanleiding is de slachtpartij die wolven afgelopen weekend hebben aangericht in het hertenpark van Hengelhoef.