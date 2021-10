Voorlopig geen uitbreiding van coronapas in Vlaanderen, maar waar is het nu al verplicht? En wie bepaalt dat?

Sinds 15 oktober heb je in Brussel verplicht een coronapas nodig om pakweg op café of restaurant te kunnen, vanaf 1 november is dat ook het geval in Wallonië. Vlaanderen volgt (voorlopig) niet, maar toch zijn er ook bij ons al plaatsen waar de pas opgevraagd kan worden. Hoe zit dat nu precies? Waar is het verplicht en waar niet? En wie bepaalt of de coronapas van toepassing is: de burgemeester of de cafébaas en uitbater van het fitnesscentrum?