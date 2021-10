Thibau Nys herbegint volgende maandag op de Koppenberg (en gaat ook voor unieke dubbel op EK)

Zoals te verwachten viel, herneemt Thibau Nys de competitie op de Koppenberg. De Europees kampioen op de weg liep bij een val in de eerste WB-manche in Waterloo een sleutelbeenbreuk op maar is voldoende hersteld om terug in competitie uit te komen.

Na een uiterst succesvolle wegcampagne - bekroond met een Europese titel en een zesde plaats op het WK - stapte Nys meteen over naar het veld. Maar in Waterloo liep het fout. Nys slipte na een afdaling in de afsluiting en liep daarbij een sleutelbeenbreuk op. De onfortuinlijke renner van de Baloise Trek Lions keerde meteen terug naar België en werd geopereerd door dokter Toon Claes in Herentals. Aangezien het om een niet verplaatste breuk ging, mocht de 18-jarige Nys al vrij snel de training op de weg hervatten.

Na een nieuwe controle in het ziekenhuis van Herentals heeft de renner groen licht gekregen om de competitie te hervatten. “Hij kon eigenlijk vorig weekend al herbeginnen maar we besloten om zijn rentree een week uit te stellen zodat hij nog enkele bijkomende trainingen kon afwerken om aan zijn basisconditie te werken”, aldus coach Paul Van Den Bosch. “Hij heeft intussen ook al enkele trainingen in het veld afgewerkt en dat is goed verlopen. Dus is hij klaar om de competitie te hervatten, maandag op de Koppenberg. Hij zal er uiteraard bij de beloften aan de start staan, dus dat moet wel lukken.”

Zondag in Overijse (wereldbeker) mogen geen Belgische beloften starten en daar zal Nys dus niet van de partij zijn. Het daaropvolgende weekend wordt in Nederland op de VAM-berg het EK georganiseerd. Ook daar zal Nys van de partij zijn zodat hij in de running blijft voor een unieke dubbel, namelijk Europees kampioen op de weg en in het veld.