Politie wil dat inwoners zich niet laten beduvelen

Sint-Truiden/Gingelom/Nieuwerkerken

De politiezone Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken lanceert de campagne “Laat je niet beduvelen”. Met de actie waarschuwen ze de inwoners om op te passen voor een zogenaamde diefstal met list.

Onder de categorie ‘diefstal met list’ valt elke vorm van diefstal waarbij een persoon zich voordoet als iemand anders, zoals bijvoorbeeld een politieagent of werknemer van een nutsmaatschappij. De dader dringt om die manier het huis binnen en troggelt de bewoner geld af of gaat simpelweg in de woning op zoek naar geld dat hij of zij dan steelt. Meestal gaat het om dadergroeperingen die niet alleen werken. De politie focust nu op dit soort feiten en benadrukt dat je goed moet oppassen voor onbekenden die bij je aanbellen.

Minder inbraken door corona

Wat betreft de inbraken zonder list stelden ze in de Haspengouwse politiezone dit jaar, tot en met augustus, 2021, 52 inbraken- en pogingen vast. Vorig jaar waren er dat 112 in totaal. Dat zijn sterke dalingen tegenover de voorgaande jaren, te wijten aan de pandemie waardoor de mensen thuis bleven. Toch waarschuwt de politie om terug alert te zijn nu we met zijn allen weer het normale leven oppikken. ppn