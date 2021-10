Maaseik

In Maaseik is een wolf door meerdere mensen gefilmd. De Breese oud-schepen Marie-Jeanne Raedschelders maakte in Opoeteren vanuit haar auto unieke beelden vlakbij een bos waar ze met haar kinderen ging wandelen. En een thuisverpleegster maakte in Dorne beelden van allicht dezelfde wolf op de oprit van een bejaard echtpaar. De beelden zijn telkens vanuit een auto gemaakt.