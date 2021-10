President Mirzijojev van Oezbekistan herverkozen met 80 procent van de stemmen

In Oezbekistan is Sjavkat Mirzijojev (64) herverkozen als president, met 80 procent van de stemmen. Dat blijkt maandag uit de officiële resultaten. Internationale waarnemers betreuren het gebrek aan “echte concurrentie”. Volgens de waarnemers vonden bovendien heel wat onregelmatigheden plaats.

Naast huidig president Mirzijojev waren er vier andere kandidaten. Zij maakten als weinig bekende politici van regeringsgetrouwe partijen amper kans op de zege. Een van zijn echte tegenstanders, Khidirnazar Allkoelov, mocht niet opkomen als presidentskandidaat. Nog voor het resultaat bekend was, kreeg Mirzijojev maandag al telefoon van de Russische president Vladimir Poetin. Die feliciteerde hem met zijn “overtuigende overwinning”.

“Het gebrek aan echt pluralisme en interactie tussen de kandidaten of met de bevolking betekent dat de presidentsverkiezingen in Oezbekistan zonder echte concurrentie zijn verlopen”, klinkt het in een verklaring van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa en het Europees Parlement.

Hoewel de voorbereiding “efficiënt en professioneel” was, werd de stembusgang ontsierd door “een groot aantal ernstige onregelmatigheden”, aldus de waarnemers. Zo konden kiezers op bepaalde plaatsen een stem uitbrengen zonder dat ze identiteitsdocumenten moesten voorleggen.