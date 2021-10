Diest rolt op 1 november een nieuw circulatieplan uit

De Vlaams-Brabantse stad Diest gaat een nieuw circulatieplan invoeren. In het centrum wordt de rijrichting van verschillende straten aangepast. Dat heeft het stadsbestuur maandag bekendgemaakt in een persbericht. Het nieuwe plan treedt op 1 november in werking.

“De weggebruikers zullen even moeten wennen, daar kunnen we niet omheen”, zegt burgemeester Christophe De Graef (Open Diest). “Maar eens de Diestenaar gewoon is aan de nieuwe verkeerssituatie, zal de verkeersveiligheid erop vooruitgaan. Fietsers en voetgangers krijgen meer ruimte. Bovendien blijven de verschillende handelaars vlot bereikbaar.”

Het nieuwe plan omvat een aantal straten die van rijrichting veranderen. Het gaat om de Koning Albertstraat, de Sint-Jan Berchmansstraat en de Grote Markt.

Omdat er in de komende jaren 600 nieuwe wooneenheden in het centrum van de stad bijkomen, werden ook de omliggende straten meegenomen in het circulatieplan. De nieuwe woningen zorgen immers voor 800 extra parkeerplaatsen in de binnenstad. “Om de vlotte doorstroming nog steeds te behouden, wordt ook de rijrichting van de Ossekopstraat, de Oscar Nihoulstraat, de Refugiestraat, de Allerheiligenberg en de Egide Alenusstraat veranderd.”

Tot slot wordt de rijrichting ook aangepast in een stuk van de Statiestraat en de Valleilaan, kort bij het regionaal ziekenhuis. De inwoners van Diest ontvangen deze week allemaal een folder in de bus met meer informatie, zodat ze zich kunnen voorbereiden op de nieuwe situatie.