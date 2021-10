Nog bijna 400 gedetineerden op de vlucht na bestorming gevangenis in Nigeria

Na de aanval vrijdag op een gevangenis in de Nigeriaanse stad Oyo zijn maandag nog steeds 392 gevangenen op de vlucht. Dat hebben de autoriteiten zondag bekendgemaakt.

Een groep zwaarbewapende mannen bestormde de gevangenis vrijdagavond. Ze bliezen daarbij een muur op met dynamiet. Aanvankelijk was sprake van bijna duizend ontsnapte gevangenen. Meer bepaald 838 konden de vlucht nemen. “Daarvan konden 446 gevangenen opgepakt worden, 392 zijn nog op vrije voeten,” zo laat de minister van Binnenlandse Zaken van Oyo, Ogbeni Rauf Aregbesola, weten.

“De federale regering zal niet alleen diegenen vervolgen die onze faciliteit hebben aangevallen, maar ook degenen die aan de wettelijke detentie zijn ontsnapt,” vervolgde hij. “Je kunt vluchten, maar je kunt je niet verstoppen. We zullen jullie pakken!”, zo klonk het nog. Hij voegde eraan toe dat “details” over de arrestanten in de media zouden worden gepubliceerd.

Dit jaar zijn al twee keer eerder gevangenissen aangevallen in Nigeria. In september konden 240 gedetineerden ontkomen tijdens een aanval en in april meer dan 1.800. Een groot deel van het Afrikaanse land wordt door criminele bendes gecontroleerd.