Vroeger was het de chihuahua, nu valt Hollywood als een blok voor de teckel

Vroeger paradeerden celebs graag met een chihuahua in hun handtas, nu lijken Hollywoodsterren massaal fan van een ander hondenras: de teckel. De lang- of kortharige viervoeter, die wel eens wordt vergeleken met een worstje, prijkt onder meer aan de leiband van Dita Von Teese en topmodel Rosie Huntington-Whiteley. Wat is er dan zo bijzonder aan het ras?

De teckel, ook bekend als dashond, is erg gegeerd. Voer de hashtag #dachshund in op Instagram of TikTok en je krijgt miljoenen foto’ en filmpjes met de schattige hondjes in de hoofdrol gepresenteerd. De liefde voor het ras is niet bepaald nieuw.

Muze voor kunstenaars

Koningin Victoria zei ooit dat niets anders dan de aanwezigheid van een teckel – volgens haar een ras met veel koninklijke allure – een huis in een echt kasteel kan veranderen. Dit type viervoeter was ook een grote muze van kunstenaar Andy Warhol. Hij nam zijn Archie zelfs mee naar feestjes in de befaamde club Studio 54. En kunstenaar David Hockney was zo gefascineerd door zijn eigen, nu helaas overleden, Stanley en Boodgie, dat hij in de jaren negentig verschillende schildersezels rond zijn huis in Californië plaatste om de hondjes in hun natuurlijke poses te vereeuwigen.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Vandaag lijkt de hond aan een ware revival bezig in Hollywood. Zangeres Adele heeft een teckel, net als burleskicoon Dita Von Teese, topmodel Rosie Huntington-Whiteley, actrice Emilia Clarke en Cressida Bonas, ex-vriendin van prins Harry. Deze dames tonen af en toe de schattige snoetjes van hun huisdier via hun socials.

Wat je moet weten over de teckel

Hoe hip een hond in Hollywood ook is: dieren zijn nooit een modeaccessoire, maar een vriendje voor het leven. Dat moet nog steeds het uitgangspunt zijn voordat je beslist om een viervoeter in huis te halen. Tijdens de coronacrisis verwelkomden immers veel gezinnen een hond als nieuw gezinslid, maar inmiddels zitten veel van die dieren in het asiel te wachten op een nieuw baasje. Ben je er tweehonderd procent van overtuigd dat een hond je leven jarenlang zal verrijken, dan is een teckel – die tot vijftien jaar kan worden – misschien je ideale maatje.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Kenmerkend voor het Duitse ras op korte poten is dat er achter dat schattige snoetje heel wat pit zit. Het ras – een ruwhaar, korthaar en langhaar – is een jachthond en blijft een leven lang heel speels. Als eigenaar kun je het dus allesbehalve houden als alleen maar een gezellig schoothondje. De teckel wordt hier en daar beschreven als een nieuwsgierig ras dat ietwat aanleiding heeft om angstig te worden, maar mits een sociale opvoeding prima met andere honden en alle gezinsleden overweg kan. Ook de genetische aanleg om eigenwijs te zijn, kan je – net als bij elk ander hondenras – de baas als je het beestje een correcte opvoeding biedt.

Op zoek naar een maatje? Misschien vind je het via www.adopteereendier.be