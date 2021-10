Het was een hele zoektocht om in de drie hectare grote weide met hoog gras de kadavers van de damherten te vinden. — © CN

Alle kadavers van de vijftien doodgebeten damherten in het vakantiepark Hengelhoef zijn weggeruimd. Omdat de dieren verspreid lagen over een terrein van drie hectare met veel hoog gras was het een hele klus om alle dieren te vinden.