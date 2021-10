België zonder Alison Van Uytvanck naar eindtoernooi Billie Jean King Cup in Praag

Het Belgische kwartet bestaat uit Elise Mertens (WTA 20), Greet Minnen (WTA 69), Ysaline Bonaventure (WTA 143) en Kirsten Flipkens (WTA 154). Met Alison Van Uytvanck (WTA 61) is de Belgische nummer twee er niet bij. Na overleg met de speelster en haar entourage werd beslist dat ze actief zal blijven op het WTA-circuit.

Kapitein Johan Van Herck gaf tekst en uitleg. “De voorbije periode zijn we met 8 speelsters nauw in contact geweest om de Billie Jean King Cup Finals voor te bereiden”, klonk het. “Elise Mertens, Greet Minnen, Kirsten Flipkens en Ysaline Bonaventure vormen de finale selectie. Met hen beschikken we over een heel sterk en solide team met heel wat mogelijkheden om ambitieus te kunnen aantreden in de Billie Jean King Cup Finals in Praag. Elise Mertens is zowel in het enkel- als het dubbelspel aan een zeer sterk seizoen bezig, en ook Greet Minnen heeft heel wat kwaliteiten voor zowel enkel- als dubbelspel. Kirsten is teruggekeerd uit een lange blessure, maar is en blijft een speelster met ongelooflijk veel kwaliteiten en ervaring die perfect past in dit team. Tot slot is er Ysaline Bonaventure, ze heeft getoond dat ze in de Billie Jean King Cup echte topspeelsters aankan. Met hen beschikken we over veel kwalitatieve opties om de confrontatie met Australië en Wit-Rusland aan te gaan.”

Dat betekent ook dat vier speelsters niet geselecteerd werden. “Na overleg met Alison Van Uytvanck en haar entourage zal ze actief blijven op het WTA circuit”, aldus Van Herck. “Maryna Zanevska is op de terugweg van een blessure, Yanina werkt hard verder aan haar comeback na de geboorte van haar eerste kind en Kim zal in de Team Cup in USA verder matchritme opdoen met het oog op volgend seizoen. We blijven ook met ieder van hen in contact met het oog op de Billie Jean King Cup volgend jaar.”