Prins William en Kate Middleton op vakantie met de kinderen

In Groot-Brittannië is de herfstvakantie al begonnen: dé reden voor prins William en zijn gezin om op vakantie te vertrekken. Waar ze samen naartoe gaan, is niet bekend.

De hertog en hertogin van Cambridge vertrokken donderdag op vakantie met hun kinderen. Het gezin van vijf werd met hun bagage gesignaleerd bij de Windsor Suite. Deze ruimte op de luchthaven van Heathrow is speciaal gereserveerd voor de koninklijke familie en andere beroemdheden en kost naar verluidt 3.300 pond (3.903 euro) per verblijf van drie uur.

Het gezin trekt zich voor korte vakanties doorgaans terug in Cornwall of het Lake District, maar nu mocht het eens richting buitenland. Naar waar precies is niet geweten. Wel bekend is dat ze niet alleen vertrokken. Ook kinderoppas Maria Teresa Turrion Borrallo mocht mee aan boord van het vliegtuig. Zij werkt sinds 2014 voor de Cambridges, toen prins George amper acht maanden oud was.