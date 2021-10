Elise Mertens zakt naar twintigste plaats op WTA-ranking

Op de maandag gepubliceerde WTA-ranking is Elise Mertens van de achttiende naar de twintigste plaats gezakt in het enkelspel. In het dubbelspel moest ze haar leidersplaats dan weer afstaan aan de Taiwanese Su-Wei Hsieh, haar dubbelpartner.

Onze landgenote kwam de voorbije week niet in actie. Alison Van Uytvanck verloor in Tenerife in de eerste ronde van de Montenegrijnse Danka Kovinic, vandaag/maandag eveneens haar tegenstandster in de eerste ronde van het WTA250 in Roemenië. Van Uytvanck ging drie plaatsen achteruit op de ranking en is nu 61ste. Belgiës nummer drie Greet Minnen overleefde in Tenerife wel de eerste ronde en werd vervolgens in de achtste finales uitgeschakeld door de Nederlandse Arantxa Rus. Minnen blijft zo status quo op de 69ste plaats.

De zege in Tenerife ging naar de Amerikaanse Ann Li, die daarmee twaalf plaatsen winst boekte en nu de nummer 48 van de wereld is. Op de Kremlin Cup in Moskou ging Anett Kontaveit met de zege aan de haal. De Estse klimt daarmee van de 20e naar de 14e plaats op de wereldranglijst.

De Australische Ashleigh Barty, die reeds een punt zette achter haar seizoen, behoudt de eerste plaats voor de Wit-Russische Aryna Sabalenka en de Tsjechische Karolina Pliskova.