Maaseik

In de Facebook-groep ‘Ge zijt van Opoeteren’ is maandagmorgen een nieuw opmerkelijk en enigszins onrustwekkend filmpje gepost van de wolf. Die loopt op de Weg naar As in Dorne via een oprit naar het huis van een koppel tachtigers. “Aan wroetende everzwijnen zijn we al gewend, maar een wolf?” reageert dochter Annemie Ferson.