FUTSAL OVERZICHT. Uitzeges voor Eisden-Dorp en FULL Hasselt

Na vijf overwinningen en een nederlaag, liet Borgloon tegen Malle-Beerse een eerste draw optekenen. Daar had de thuisploeg vrede mee, want het zette in de laatste 50 seconden – met Belhaj als vliegende doelman – 4-6 nog om in 6-6. Eisden-Dorp en FULL Hasselt wonnen hun uitwedstrijden bij respectievelijk Lierse (1-7) en Moeskroen (2-3). Hasselt had weer heel veel kansen nodig en maakte er onnodig een thriller van. In tweede nationale B lieten titelkandidaten Borgerhout, Aarschot en Hoeselt geen steek vallen. Houthalen LB en Grace-Hollogne deelden de punten.