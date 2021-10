Goedkoop tweedehands? Basketbalschoenen van Michael Jordan gaan voor bijna 1,5 miljoen dollar onder de hamer

Een paar emblematische basketbalschoenen van Michael Jordan die door His Royal Airness gedragen werden aan het begin van zijn carrière, is geveild voor een recordbedrag van bijna anderhalf miljoen dollar, zo maakte veilinghuis Sotheby’s zondag bekend.

Het gaat om rood-witte Nike Air Ships uit 1984 die door Jordan gedragen werden in de vijfde wedstrijd van zijn eerste seizoen bij de Chicago Bulls. Zij brachten 1,47 miljoen dollar op, omgerekend is dat zo’n 1,26 miljoen euro, het hoogste bedrag ooit voor schoenen van de voormalige basketbalspeler. In augustus 2020 werd al een paar Nike Air Jordans verkocht voor 615.000 dollar. Sinds de Netflix-documentaire The Last Dance is de marktwaarde van de Jordan-producten exponentieel gestegen.

De duurste sneakers aller tijden zijn het echter niet. In april gingen de Nike Air Yeezy 1 gedragen door rapper Kanye West onder de hamer voor 1,8 miljoen dollar (1,5 miljoen euro).