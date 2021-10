Kampo Mundo met info-en gespreksavond in CC

Leopoldsburg

Veel mensen, overal in de wereld, koesteren de hoop op een beter leven. In ontwikkelingslanden is leven vaak uitzichtloos overleven. In totalitaire regimes wordt het leven van vele burgers gewoon bedreigd. Een aantal van die mensen vluchten uit hun land en komen naar ons land met grote verwachtingen. Ze worden hier in noodopvangcentra opgevangen in afwachting van hun procedures. Ook in Leopoldsburg hebben we een dergelijk opvangcentrum. Wat zijn de ervaringen en verwachtingen van deze vluchtelingen? Wat kunnen we doen voor deze mensen hier? Kunnen projecten van ontwikkelingssamenwerking bij ons en in hun landen van herkomst iets betekenen voor de vluchtelingen?

De Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking organiseert hierover in het cultureel centrum een info- en gespreksavond op donderdagavond 28 okt samen met Gie Goris, gewezen hoofdredacteur van MO*, Flor Didden van de koepel 11.11.11 en Willem Van Sas van het opvangcentrum in Leopoldsburg. Er is bovendien een kennismakingsmarkt met 7 projecten die de GROS ondersteunt. In het begin van de avond is er een getuigenis van een Eritreese vluchteling Semere.

Start is voorzien om 19.30 en de toegang is gratis.