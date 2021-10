Candice en Marijn uit ‘Blind getrouwd’ hebben beslist waar ze gaan samenwonen

Marijn Lenaerts (36) en Candice Martens (32) uit het VTM-programma ‘Blind getrouwd’ hebben een serieuze knoop doorgehakt. Want na maanden twijfelen over waar ze hun leven willen doorbrengen, hebben ze op Instagram aangekondigd dat ze samenwonen in Binkom.

Beter laat dan nooit: dat zullen Marijn en Candice misschien ook wel gedacht hebben toen ze onlangs bekendmaakten dat ze gingen samenwonen, want het is intussen al een jaar geleden dat de twee in het huwelijksbootje stapten. In oktober wilden ze nog niet bekendmaken waar ze gingen wonen, want dat was nog een dilemma: Candice woonde namelijk in Beveren, Marijn in Binkom (nabij Leuven). Daartussen zit bijna 100 kilometer, niet gemakkelijk om een nieuwe woonplaats te kiezen zonder dat één iemand iets moet achterlaten.

Een twistpunt vormde dat samenwonen naar eigen zeggen nooit. “We hebben dat naast ons neergelegd. Candice komt vaak bij mij, in het weekend. Omdat ik een allegaartje aan dieren heb lopen en werk heb in tuin en weide. En tijdens de week rijd ik wel eens tot bij haar. Dan gaan we langs bij haar vrienden of familie. We leggen onszelf daarover geen druk op en zien wel hoe alles in de plooi valt”, vertelde Marijn nog in mei. Maar dat over en weer gerijd is nu niet meer nodig: de keuze is namelijk gevallen op Binkom. “Wij wonen na een jaar getrouwd samen met onze vijf katten, twee pony´s en één hond in Binkom”, aldus het koppel op Instagram.