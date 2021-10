Basketschoenen van Michael Jordan geveild voor 1,5 miljoen dollar

Een paar basketschoenen gedragen door de Amerikaanse basketballegende Michael Jordan, is zondag tijdens een veiling in Las Vegas verkocht voor 1,47 miljoen dollar (1,26 miljoen euro). Dat meldt veilinghuis Sotheby’s.

Jordan droeg de rood-witte Nike Air Ships in 1984 in zijn vijfde wedstrijd in zijn eerste jaar bij de Chicago Bulls. De nieuwe eigenaar van de schoenen, waar een handtekening van Jordan op prijkt, is Nick Fiorella. Fiorella is een verzamelaar van waardevolle sportkaarten.

Het gaat niet om de duurste sneakers ooit verkocht. In april deed hetzelfde veilinghuis tijdens een private verkoop immers een paar Nike Air Yeezy 1-schoenen van Kanye West van de hand voor 1,8 miljoen dollar. De Amerikaanse rapper droeg de schoenen tijdens de Grammy’s in 2008.

Sotheby’s veilt nog maar sinds 2019 sneakers.