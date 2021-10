Aantal gevallen van vriendschapsfraude bijna verdubbeld: zo bescherm je jezelf

De FOD Economie ontving in 2020 1.317 meldingen over vriendschapsfraude, bijna een verdubbeling van het aantal meldingen voor de coronacrisis. “De maatregelen vormden voor frauders het perfecte excuus om niet fysiek te ‘kunnen’ afspreken met de slachtoffers”, klinkt het.

Bij vriendschapsfraude gebruiken oplichters valse profielen op het internet om je vertrouwen te winnen. Ze lijken op het eerste gezicht erg betrouwbaar, maar proberen je in de val te lokken door een vertrouwensband met je op te bouwen en in te spelen op je gevoelens. Uiteindelijk vragen ze om geschenken, persoonlijke gegevens en vooral: geld, veel geld.

In het coronajaar 2020 steeg het aantal meldingen van dergelijke fraude in ons land sterk. Ook de bedragen die oplichters ontfutselen zijn veel groter: de totale schade liep in 2020 op tot 9 miljoen euro. In één geval verloor het slachtoffer zelfs 780.000 euro.

“De opvallend hoge cijfers van 2020 hebben alles te maken met de coronacrisis”, aldus woordvoerder Lien Meurisse van de FOD Economie. “De maatregelen zorgden ervoor dat we met z’n allen onze sociale contacten moesten beperken, waardoor we vatbaarder waren voor online vriendschappen. Daar maakten oplichters gretig gebruik van. Daarnaast vormden de maatregelen voor hen het perfecte excuus om niet fysiek te ‘kunnen’ afspreken met de slachtoffers.”

Vijf vuistregels

“Leer je iemand kennen via sociale media of op een datingsite of -applicatie? Wees op je hoede en ga na of je nieuwe vriend(in) wel te vertrouwen is”, waarschuwt de FOD Economie. Die stelde vijf vuistregels op om jezelf te beschermen:

Aanvaard niet zomaar vriendschapsverzoeken van een wildvreemde.

Ga de echtheid van zijn of haar profiel na en vraag voldoende info aan je nieuwe kennis of geliefde, zodat je weet met wie je te doen hebt.

Vertrouw niet zomaar iedereen en hou persoonlijke informatie voor jezelf.

Wees op je hoede voor “zielige” verhalen waarbij je nieuwe kennis de emotionele toer opgaat en je probeert te overtuigen om geld te bezorgen.

Maak nooit zomaar geld over aan iemand die je eigenlijk niet kent. Als iemand je te mooi lijkt om waar te zijn, dan is hij/zij dat meestal ook.

Ben je toch in de val gelopen?