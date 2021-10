Marathons van Wuhan en Beijing gaan niet door als gevolg van corona

De marathon in het Chinese Wuhan, die zondag moest plaatsvinden, is uitgesteld vanwege de toenemende ongerustheid omtrent de stijgende coronacijfers in China, zo maakten de organisatoren bekend. Ook de marathon van Beijing, voorzien voor komende zondag, is gecanceld.

Zondag werden er 26 besmettingen met het coronavirus vastgesteld in het land, op iets meer dan 100 dagen voor de start van de Olympische Winterspelen in de buurt van de hoofdstad Peking. In een poging om de uitbraak onder controle te houden, ontplooit de Chinese overheid een massale teststrategie en werd er overgegaan tot een sluiting van de landsgrenzen. De zenuwen staan alvast strak gespannen, want Wuhan is de stad waar het coronavirus eind 2019 voor het eerst uitbrak en waar ook de eerste besmettingen vastgesteld werden. Enkele maanden later had het longvirus bijna de hele wereld in zijn greep.

Voor de marathon van Wuhan waren er 26.000 deelnemers ingeschreven. Volgende zondag stond de marathon van Peking op het programma. Ook hier heeft de Chinese overheid drastisch ingegrepen en werd de wedstrijd geannuleerd. (belga/gvdl)