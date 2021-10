Elisabeth wordt 20, en het paleis viert dat met een nieuwe foto van de prinses

Het portret werd eind september al genomen in het Britse Oxford tijdens een uitgebreide fotoshoot. Daarbij poseerde Elisabeth in en rond het Lincoln College, waar ze drie jaar zal studeren. Een reeks beelden werd al vrijgegeven bij de start van het academiejaar, maar deze werd achter de hand gehouden voor haar 20ste verjaardag.

“De foto weerspiegelt de persoonlijkheid van de prinses”, zegt Jelka Van Duyse, blogster van Modekoningin Mathilde, die intussen ook de garderobe van Elisabeth opvolgt. “Ze is gekleed in een relaxte outfit die helemaal past bij een twintiger: een geruite blazer van het Franse label Maje, dat populair is onder Europese royals. Daaronder heeft ze een debardeur aan, die deze winter weer zo hip is. Voor de modeliefhebbers: het is een blauwgroen model van het Spaanse modehuis Massimo Dutti.”

Elisabeth houdt haar verjaardag sober. Zonder ouders ook, want ze studeert sinds een maand in Oxford. Koning Filip reist vandaag overigens naar Denemarken voor een driedaags werkbezoek over arbeid en opleiding. Voor haar achttiende verjaardag kreeg Elisabeth nog een ceremonie op het koninklijk paleis cadeau, om te vieren dat ze meerderjarig was geworden en sindsdien ook officieel de troon kan bestijgen. (dhs)

