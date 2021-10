Wat ging er fout tijdens de opnames van de Amerikaans western Rust toen acteur Alec Baldwin donderdag per ongeluk de cameraregisseur doodschoot? Het onderzoek is momenteel gefocust op de 24-jarige wapenmeester, maar ook de assistent-regisseur Dave Halls. Laatstgenoemde overhandigde het ‘koude’ wapen aan Baldwin en was al vaker het onderwerp van veiligheidsklachten.