Jos Breesch is hart- en nierpatiënt. Hij was niet goed van de rekening voor de ambulance tussen Hasselt en Sint-Truiden. — © Karel Hemerijckx

Sint-Truiden

Jos moest 315 euro betalen voor de Limburgse ambulance naar het ziekenhuis. De rit terug was zelfs 116 euro duurder. Dat was dan ook een Antwerpse ambulance. “Het is iets complexer”, zegt De Voorzorg.