Opa Jef Celis bouwt halfpipe met kinderen en kleinkinderen

“We bouwen samen een halfpipe in de tuin, en dan kunnen jullie zoveel skaten als jullie lief is, van backflips tot wat je ook maar wil”, zei de ex-hoofdonderwijzer. En samen begonnen ze aan het plan, met zijn twee zonen Wouter en Wim. “En schrijf er maar bij dat oma Julia de plannen driemaal heeft doen hertekenen heeft wegens … te klein”, voegt Wouter Celis toe.Het 'bedrijf' Celis startte met de werken in februari, en zaterdag 23 oktober werd de fonkelnieuwe halfpipe ‘ingereden’. Negen maanden werk, 5.000 schroeven, 60 vierkante meter speciale gevelplaten, een paar honderd meter bruggen, planken en kepers, liters waterwerend product en veel ‘pootkruid’ - zoals ze in Zepperen handenarbeid noemen - late, staat de halfpipe er nu. “Het laatste werk was de behandeling van het hout. Twee dagen hebben we met de kleinkinderen geschilderd. Zelfs nachtwerk kwam eraan te pas, maar hier staat nu het resultaat van een ganse familie”, zegt opa Jef Celis.De idee komt eigenlijk van kleinzoon Louis. “Tja, ik wilde eerst iets kleins want skaten is mijn ding, maar mettertijd liepen de plannen en de grootte uit de hand, met als resultaat een halfpipe van vier bij acht meter en 2,60 meter hoog. Maar in de winter gaan we ze toch moeten afdekken”, zegt Louis.En dan de toekomst. Wat gaat er met de halfpipe gebeuren als het kleinste kleinkind 25 jaar geworden is en hij andere verzuchtingen heeft dan skaten? “Dan steken de opa in een rolstoel en laten hem Benidorm Bastards” spelen op onze halfpipe. Of we maken er een vreugdevuur van”, besluit Louis.