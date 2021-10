Initia Hasselt viert vijftig jarig bestaan met verhalenboek

Oud-speler Luc Smeets verrichtte grondig bronnenonderzoek over de meest succesvolle handbalvereniging van het land: haar groei van collegeploeg tot Europese kwartfinalist, haar vele prestaties en haar kerngedachte dat jong talent alle ontwikkelingskansen moet krijgen. Aan de hand van die kroniek interviewde freelance sportverslaggever Piet Cosemans tientallen Initiamensen tot het overleveren van hun familiegevoel. Want dat bestaat, aldus auteur Piet Cosemans: “Waarom werd er op zaterdag in sommige gezinnen niet gekookt? Heeft iemand van de familie ooit overwogen om samen te gaan met de erfvijand? Wat hebben grote mannen als Hein Vanheazebrouck en Abbas Bayat met Initia te maken? Klopt het dat een bekende Belgische Internationaal een seizoen lang meetrainde zonder één wedstrijd te spelen?”

Sport en erfgoed

Het DNA van Initia Hasselt zit in materiële dingen zoals truitjes, bekers, foto’s en zoveel meer. Het immateriële wordt gevat door de verhalen van de clubleden zelf. Schepen van cultuur Derya Erdogan en sport Habib El Ouakili: “ We zijn bijzonder blij dat een groep vrijwilligers een jubileumproject op touw zette met een luik community, history en victory. Het resultaat mag gezien worden: een heus clubarchief dat verankerd is in het stadsarchief, een verhalenboek en binnenkort ook nog een digitale kroniek met een expo in het Stadsmus in november. Tot slot zal er in december ook nog een reünie zijn van oud-leden”. Burgemeester Steven Vandeput: “ Initia is een begrip in Hasselt. Onze stad zal voor altijd, binnen en buiten de provinciegrenzen bekend zijn om de club die handbal op de kaart heeft gezet. We kunnen de mensen die dit mogelijk gemaakt hebben, vandaag en in het verleden ,daar enkel dankbaar voor zijn. Hopelijk blijft Initia ook spraakmakend voor Hasselt in de toekomst”.

Kwalitatieve jeugdwerking

Het verhalenboek is een mooie gevarieerde samenvatting van het wel en wee van Initia Hasselt van dallenlopers tot Europaspelers, van speelplaats tot topsporthal van een kleine vriendenclub tot een grote familieclub. Piet Moons, stichter van de club: “ Moeilijke uitdagingen waren in die vijftig jaar ook. Telkens heeft Initia die getrotseerd door fundamenteel terug te grijpen naar het Initia-DNA van de kwalitatieve jeugdvorming. Ook vandaag komt er zo’n spannend moment aan. De manier waarop de beleidsmakers daarop hebben gereageerd belooft alvast veel goeds voor de toekomst”. Foto's : Eddy Vanoppen/Luc Smeets