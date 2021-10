Jan Peumans blikt in dialectvoordracht terug op zijn leven

Jan Peumans is een talenknobbel. Als inwoner van Herderen is hij het meest vertrouwd met het Jödders. Maar zijn moeders taal is het dialect van Schinnen, terwijl hij op internaat bij de Kruisheren van Maaseik het plaatselijk dialect van daar opraapte. Voor zijn uiteenzetting in As koos hij voor het Maaslands. Net voor de coronaperikelen verscheen van de hand van Jans jongste zoon Wim de biografie "Een zachte anarchist". Hieraan ontleende onze spreker heel wat fotografisch materiaal, dat zijn levensverhaal mooi illustreerde. Jan sprak heel open en zelfkritisch over zijn jeugd, opvoeding en familiegeschiedenis, en de invloed hiervan op de ideologische keuzes in zijn leven. Veel aandacht liet hij uitgaan naar zijn engagement in de natuurbescherming en naar zijn latere interesse voor het boeddhisme. Hij mocht de Dalai Lama persoonlijk ontmoeten en onderhoudt contacten met de tempel van Hoei. Ook de vele internationale contacten die hij kon leggen als voorzitter van het Vlaams parlement passeerden de revue. Momenteel werkt Jan aan een doctoraat in Gent. Deze dialectavond liep redelijk lang uit in de omgeving van de toog, en liet de Assenaren kennen als plekkers, of eerder als liefhebbers van het uchteren. (foto's: Freddy Scheepers)