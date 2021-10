Net geen Belgische dubbeltitels voor Noord-Limburg

Op zaterdag 9 oktober kroonden Ellen Spreuwers, Chelsey Janssen, Stephanie Pareyn en Gijs Bussels zich tot Limburgs kampioen in hun dubbelreeks, respectievelijk DD6 en DG5. Door deze overwinning mochten ze afgelopen weekend Limburg vertegenwoordigen op de nationale dubbelmasters in Luik.

Op zaterdag 16 en zondag 17 oktober vonden de nationale Masters van de tennis tour plaats in Luik (TC Condroz, Nandrin). Beide teams grepen net naast de Belgische titel. Stephanie Pareyn en Gijs Bussels bereikten de finale in de reeks Dubbel gemengd 5 (tot 60 punten). In de kwart- en halve finale wonnen ze tegen duo's uit Vlaams-Brabant met 6/4 6/4 en Waals-Brabant met 6/2 6/2. Hun tegenstanders Nathan en Eline uit West-Vlaanderen waren in de finale te sterk en kroonden zich tot Belgisch kampioen. Ellen Spreuwers en Chelsey Janssen speelden de finale in de reeks Dubbel dames 6 (tot 30 punten). Ook zij verloren nipt (6/4 6/4) tegen een duo uit Vlaams-Brabant.