Neos Kinrooi naar Mijnmuseum en Cosmodrome

"Gepassioneerde ex-mijnwerkers namen ons mee naar het verleden in de ondergrond van de mijnen, dat het had labeur was, daar was iedereen het over eens.", klinkt het. "We kregen ook een film te zien."Na een lekker etentje ging het met de bus naar de Cosmodrome. "Indrukwekkend en duizelingwekkend was de film in een gigantische koepel, we werden als het ware in het middelpunt van het heelal gezet. Dit deed ons beseffen dat we maar een klein puntje zijn in een vergankelijk heelal."