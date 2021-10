Samana Dilsen viert feest

"We ontmoetten elkaar in de eucharistieviering in onze parochiekerk, verzorgd door het kernbestuur, het kerkkoor en voorgegaan door proost Gerard Braeken", klinkt het. "Alle overleden leden van 2020-2021 werden herdacht.De thuisgebonden zieken konden in het weekend genieten van een smakelijke ontbijtkorf."Leden met mantelzorgers werden uitgenodigd op het ontmoetingsfeest in Hotel Beau Séjour op donderdag 14 oktober.Na een warm onthaal, een hartelijk welkomwoordje en een bezinning rond het jaarthema lieten 99 aanwezigen zich een warme maaltijd met dessert en koffie serveren. Een gezellige babbel, woordje van onze proost, enkele humoristische sketches en liedjes uit de oude doos brachten de nodige sfeer. Iedereen keerde stralend, tevreden, voldaan en veilig naar huis.