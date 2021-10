Dag van de Jeugdbeweging gevierd in Beringen

Vrijdag 22 oktober was het de Dag van de jeugdbeweging en dat werd ook in Beringen stevig gevierd.

Zo'n 300 jongeren van verschillende jeugdverenigingen kwamen om 7 uur al in uniform aan bij de lokalen van Scouts en Chiro Beringen in de Corbiestraat. Na een stevig ontbijt en een danspasje hier en daar, ging het in stoet met het trommelkorps van Chiro WIJ Koersel voorop richting de scholencampus van het Spectrumcollege. De ochtendactiviteit werd met een feestelijke trommelsessie afgesloten. Tijdens de middagpauze kregen de jongeren nog soep aangeboden op school. De dag afsluiten deden ze met muziek, frisdrank, frietjes en snacks.